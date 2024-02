Wie Streit um Windräder Ökoenergie verpuffen ließ

Jubel bei der EVN, die ihre drei Windräder in Japons im Bezirk Horn auf Geheiß des Verwaltungsgerichtshofes – ein Anrainer klopfte beim Höchstgericht an – festsetzen musste. Denn die Windkraftwerke dürfen sich nun endlich wieder drehen, der Jahresverbrauch von mehr als 800 Durchschnittshaushalten wehte in der Zwischenzeit aber in die ewigen Waldviertler Jagdgründe. „Es ist ein guter Tag für den Klimaschutz, dort wird wieder Ökostrom produziert“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach.