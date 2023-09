Die Könige der Lüfte erobern den Thayaraum wieder

Ursprünglich galten die Tiere in der Region als ausgestorben, aber dank der speziell beruhigten Umstände entlang der Grenze hat sich ein kleiner, stetig wachsender Bestand entwickelt. Die Landschaft entlang der Thaya ist für sie ideal – und die Könige der Lüfte kehren auch wieder zurück ins nördliche Weinviertel und das angrenzende Südböhmen: Vor allem See- und Kaiseradler siedeln sich in den von städtischer Infrastruktur weit entfernten Regionen wieder an, die Population hat sich hier weitgehend erholt.