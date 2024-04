Schülerin (17) startet Aktion für Leukämiekranke

Infrage kommen 17- bis 45-Jährige

Sie wolle eine Typisierungsaktion an ihrer Schule organisieren, erklärte die 17-Jährige Helmut Bitschnau. „Das machen wir gerne. Wir sind stolz auf eine so engagierte Schülerin“, sagt Bitschnau. Und so können am Donnerstag, 11. April von 11 bis 14 Uhr Freiwillige von 17 bis 45 Jahren an der Aktion in der Eduard-Heinrich-Straße in Salzburg-Süd teilnehmen. Ein Wangenabstrich reicht, um in die Spenderkartei der Leukämiehilfe Österreich aufgenommen zu werden.