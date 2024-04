In St. Georgen wird bald fleißig „gepadelt“

Testen am 27. April

„Eisenstadt ist eine dynamische Sportstadt, die ihren Bürgern eine Vielzahl von Möglichkeiten bietet, aktiv zu sein und sich zu betätigen. Diese Padel-Tennis-Anlage wird zweifellos dazu beitragen“, so Bürgermeister Thomas Steiner, Stadtbezirksvorsteherin Heidi Hahnekamp und Tennisverein-Obmann Michael Binder. Bereits am 27. April gibt es ab 10 Uhr die Möglichkeit, die Anlage zu testen.