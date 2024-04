„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Anthony dürfte einen Unfall gehabt haben. Nach der Erstversorgung in der Tierklinik kam der Kater ins Linzer Tierheim. Dort sucht der umgängliche Vierbeiner einen Freigangplatz, am besten als Einzelprinz. Mit Artgenossen hat Anthony keine große Freude. Schleimhautwucherungen müssen vielleicht in der Zukunft chirurgisch entfernt werden. Tel.: 0732/247887.