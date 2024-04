Die Drohne über dem Acker, der Laptop im Traktor

„Unsere Väter sind noch hinter dem Ochs mit dem Pflug hergegangen – und erleben jetzt, wie die Drohnen über dem Acker fliegen. Unglaublich, was sich in der Landwirtschaft tut und noch tun wird.“ Franz Uller, Obmann der Kammer in Feldbach – wo auch das Kompetenzzentrum für Acker, Humus und Erosionsschutz angesiedelt ist – sieht die Technik als „echte Revolution“.