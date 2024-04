Regierung: 21,5 Mio. € für NGOs in Krisenregionen

Der „brandgefährliche Mix“ aus bewaffneten Konflikten, Hunger und Naturkatastrophen führe eine „ganz neue Dimension des menschlichen Leids vor Augen“, so Schallenberg. Auch er führte die Schaffung neuer Perspektiven für Menschen in Not und das Verhindern „illegaler Migration“ nach Europa als Begründung für die Hilfszahlungen an.