Flüchtlingshelfer: Österreich im „Schmuddel-Eck“

„Verhaltensauffällige Personen in ÖVP stoppen“

Dass Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) Verfahren dieser Art begrüße (offiziell sprach sich der Minister bereits gegen Pushbacks aus und erkannte auch deren Unrechtmäßigkeit an, Anm.), wurde am Montag ebenso verurteilt wie die Kritik aus der ÖVP an Urteilen wie jenem des EuGH zur Indexierung der Familienbeihilfe. Der ehemalige ÖVP-Abgeordnete Ferdinand Maier von „Menschen.Würde.Österreich“ sprach von „verhaltensauffälligen Personen“ in der Volkspartei und einem „Totalversagen“.