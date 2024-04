„The Fall Guy“ bei der Premiere in Berlin sehen!

Der Action-Blockbuster „The Fall Fuy“ mit Ryan Gosling und Emily Blunt in den Hauptrollen ist eine Hommage an die unbesungenen Helden der Stuntbranche. Inspiriert von der erfolgreichen Fernsehserie „Ein Colt für alle Fälle“ aus den 1980er-Jahren ist der Film nicht nur ein spektakuläres Actionfeuerwerk, sondern auch eine Liebeserklärung an das Actionkino an sich. Mit krone.tv, krone.at und kronehit können Sie „The Fall Guy“ vor allen anderen bei der Europa-Premiere am 19. April 2024 in Berlin sehen.