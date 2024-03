Hollywood-Star Uma Thurman als listige Galeristin

Ein Autodidakt mit avantgardistischem Pinselstrich findet sich in Person eines windigen Auftragskillers, genannt „Bagman“ (Joe Manganiello), der seine Opfer bevorzugt mit Plastiksackerln erstickt – und der bald in New York für Furore sorgt, will doch jeder einen echten „Bagman“ an der Wand hängen haben.