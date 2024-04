Vor zwei Wahlen stehen Bürgermeister schon fest

Zwei Wahlen an einem Tag

Zeitgleich mit der EU-Wahl findet in Wilhering (Linz-Land) am 9. Juni die Bürgermeisterwahl statt. Wie berichtet, trat Mario Mühlböck (SP) nach 26 Jahren zurück. Christina Mühlböck-Oppolzer möchte in die Fußstapfen ihres Vater treten. Sowohl ÖVP, FPÖ als auch Grüne stellen Gegenkandidaten.