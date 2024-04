Beinharter Abstiegskampf – acht Teams gefährdet!

Dem ASK Voitsberg kann man sechs Runden vor Saisonende wohl zum Meistertitel und zum Aufstieg in die 2. Liga gratulieren. Doch der Abstiegskampf wird bis zur letzten Sekunde spannend bleiben. Drei bis vier Klubs könnten den Gang in die Landesliga antreten müssen – acht Vereine sind noch gefährdet. In der Sendung der 3. Liga gibt es noch einmal die Highlights der 24. Runde.