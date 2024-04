Warum fühlen sich viele Gemeinden benachteiligt?

Was in einer solchen Petition drinnensteht

Aber warum fühlen sich so viele Gemeinden benachteiligt und befassen den Landtag mit ihren Problemen? In die „Krone“-Redaktion flatterte jetzt ein Schreiben aus der Gemeinde Hargelsberg im Bezirk Linz-Land. Bürgermeister ist dort mit Christoph Lichtenauer ein Mann der ÖVP, die Landeshauptmann-Partei hat dort die absolute Mehrheit.