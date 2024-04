Irre Chats mit Hitlerbart und Jesus-Zeitreise

Vom September 2018 bis Februar 2022 verschickte der Einheimische unzweifelhaft einschlägige Comics oder Selfies mit NS-Bezügen. In einem reiste etwa Jesus ins Jahr 1934 und „verwandelte“ sich dort in Adolf Hitler, andere verglichen den „Aufstieg mit Gas“ von Felix Baumgartner mit Hitler – völlig irre Gedankenwelten. Gleich mehrfach verschickte der Angeklagte außerdem – an Einzelpersonen und in Gruppenchats – Fotos von sich mit einem zum „Hitlerbart“ gestutzten Oberlippenbart.