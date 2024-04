Nächster Rotlicht-Wirbel: Puppen als Prostituierte

Ein Nachtclub-Betreiber in Graz sorgt wieder einmal für Aufregung: Nachdem man im Vorjahr unter anderem mittels Plakat nach „Mädchentestern“ gesucht hat, stehen nun vor dem Lokal am Gürtel mehrere Schaufensterpuppen im Prostituierten-Outfit. Der Geschäftsführer erklärt, was es mit dieser Aktion nun wieder auf sich hat.