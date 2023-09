Nun gegendert: Erneut Aufregung um Bordell-Plakat

Von der Frauenministerin bis zur Grazer Bürgermeisterin - als das Grazer Bordell „Maximus“ per Plakat nach „Mädchentester“ suchte, war die Aufregung groß. Ein Sturm der Entrüstung fegte übers Land. Jetzt legt der Betreiber nach. „Wir stellen ein!!! Ladiestesterinnen“ steht nun am Plakat. „Männlich/weiblich/genderfluid/non binary“ hat man auch noch hinzugefügt, um sich zumindest in der Gender-Debatte abzusichern.