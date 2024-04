Große Suchaktion nach abgängigem Pensionisten

Seit Sonntagnachmittag fehlt von einem demenzkranken Mann in Weyer an der Enns (OÖ) jede Spur. Eine großangelegte Suchaktion bis in den frühen Morgenstunden des Ostermontags brachte keinen Erfolg. Der abgängige 87-Jährige blieb verschwunden. Ein Unglück wird befürchtet.