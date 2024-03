Jetzt schaut es wieder düster aus für Lustenau

Schade: Hätte Lustenau so gespielt, wie in der letzten Viertelstunde, hätte das Resultat vielleicht ganz anders ausgeschaut. Mit einem 0:2 im Nacken und einem Mann weniger gingen die Heraf-Mannen All-in. Doch mehr als der Anschlusstreffer durch Yadaly Diaby in der Nachspielzeit nach schöner Einzelaktion war nicht mehr drin. Am Ende bleibt eine bittere Enttäuschung und die Tatsache, dass jetzt der Klassenerhalt noch mehr zur „Mission Impossible“ wird. Denn die Austria hat jetzt bereits einen Rückstand von fünf Punkten „aufgerissen“.