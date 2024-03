Debatte um Lesung von Lena Schilling in Gymnasium

In Wahlkampfzeiten nicht verboten

Grundsätzlich sind Auftritte von Politikerinnen und Politikern an Schulen auch in Wahlkampfzeiten nicht verboten. Sie dürfen nur nicht in Wahlveranstaltungen ausarten. Laut dem Bildungsministerium bedeutet das, dass Auftritte keine Indoktrination bedeuten dürfen beziehungsweise verschiedene Themen und die politische Parteienlandschaft abgebildet werden müssen. So könne beispielsweise jede Woche eine andere Partei u Wort kommen.