Frieden wird ein frommer Wunsch bleiben

Vielen Menschen gilt der Segen des Papstes am Ostersonntag, den er „urbi et orbi“ spendet, als Höhepunkt des Osterfestes. Die Botschaft des Pontifex symbolisiert den Wunsch nach Frieden für die Welt. Der Grund, warum trotzdem Krieg herrscht, ist so alt wie der bekannte Verrat von Judas für dreißig Silberlinge. Es geht um sehr viel Geld.