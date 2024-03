Selenskyj warnt: Ohne US-Hilfen müssen wir weichen

Infrastrukturobjekt in Poltawa bei Drohnenangriff getroffen

Russland hat die Ukraine unterdessen in der Nacht auf Samstag erneut mit Kampfdrohnen angegriffen. Von insgesamt zwölf Drohnen seien neun abgewehrt worden, teilte die ukrainische Luftwaffe am Morgen auf Telegram mit. Darüber hinaus habe Russlands Armee vier Raketen der Typen S-300 und S-400 eingesetzt. In der zentralukrainischen Region Poltawa berichtete die Militärverwaltung, dass ein Infrastrukturobjekt von Drohnen getroffen worden sei.