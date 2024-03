Insider: NATO fing russische Flugzeuge ab

Italienische NATO-Flugzeuge haben nach Angaben zweier Insider zwei russische Flugzeuge über der Ostsee abgefangen. Die italienische Luftwaffe sprach lediglich von zwei unidentifizierten Flugzeugen, die am Donnerstag und am Freitag in der Früh über internationalen Gewässern der Ostsee abgefangen worden seien.