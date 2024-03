Der Rückkehrer will es für Altach richten

Optimismus trotz neun sieglosen Spielen in Serie. Altach hat in den letzten acht Bundesligaspielen und im ÖFB-Cup in Leoben nicht gewinnen können. Und in dieser Phase nur vier Zähler eingesammelt. Um vieles zu wenig, wenn man die Leistungen der Rheindörfler dieser Punkteausbeute entgegensetzt.