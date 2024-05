Bizau-Goalie sorgt mit verrücktem Tor für Aufsehen

Wenn ein Torhüter in den Schlussminuten ins Tor trifft, muss man annehmen, dass er bei einem Rückstand mit in den gegnerischen Strafraum gestürmt ist. Wenn die Uhr aber erst 25 gespielte Minuten anzeigt, muss es ein kurioses Tor oder ein Elfmeter gewesen sein. So geschehen im Vorarlbergliga-Duell Bizau gegen Feldkirch.