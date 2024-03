Kugelwerfen und Kirchenbann: Fest mit Siegesfahne

Eklat um den Auferstandenen – bis zum Kirchenbann

Einen Auferstandenen mit Siegesfahne schuf der Osttiroler Künstler Albin Egger-Lienz auch für die Gedächtniskapelle in Lienz: Der Erlöser kam vor allem dem damaligen Dekan zu wenig göttlich, zu wenig triumphierend, sondern kraftlos vor, Kritiker bezeichneten ihn als schwindsüchtig. 1926 wurde das Interdikt über die Kapelle verhängt: Die Kirche untersagte es, in der Kapelle Gottesdienste zu feiern. Ein halbes Jahr später starb der Künstler und wurde – nicht ohne monatelange Diskussion – in der umstrittenen Kapelle bestattet. Erst in den 1980ern wurde der Kirchenbann aufgehoben und die Kapelle erneut geweiht.