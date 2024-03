Es rumort schon wieder in roten Polit-Reihen

Groß war die Freude der SPÖ über die Erfolge bei den Gemeindevertretungs- und Bürgermeisterwahlen in den vergangenen Wochen. Immerhin werden die meisten Salzburger – zahlenmäßig – nun von roten Bürgermeistern regiert. Doch es wäre nicht die SPÖ, wenn jetzt Ruhe einkehren würde und man in den Gemeinden die Basis für die kommenden Wahlen legt. Denn der Erfolg bei der Bürgermeisterwahl von Landesparteichef David Egger in Neumarkt schmeckt nicht allen in den sozialdemokratischen Reihen.