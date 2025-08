Frist abgelaufen: Alpenverein schlägt Angebot aus

Beide Seiten sparen nicht mit Kritik. Die Gemeinde Grödig habe eine Summe von 50.000 Euro groß angekündigt, schlussendlich seien es aber nur 32.000 Euro gewesen, heißt es beim Alpenverein. Und das für eine Investition (Batteriespeicher der PV-Anlage), die nicht nachhaltig sei, so Christoph Elmer, zweiter Vorsitzender in Salzburg. Denn mit Ende November 2026 sei am Untersberg ein Anschluss an das öffentliche Stromnetz möglich.