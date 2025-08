Auftaktsieg bedeutete zuletzt den Meistertitel

Man muss einige Jahre zurückblättern, bis man den bisher letzten Sieg von Salzburgligist SAK im ersten Ligaspiel einer Saison findet: Es war am 3. August 2018. In dieser Saison wurde der Stadtklub am Ende auch Meister. Sieben Jahre später starten die Nonntaler erneut perfekt. „Uns ist ein riesiger Stein von den Schultern geflogen. Es war ein richtig guter Auftritt“, sagte SAK-Coach Florian Königseder nach dem 4:1 gegen Puch, das mit einer sehr jungen Mannschaft (die Innenverteidigung war 32 Jahre jung) als klarer Verlierer vom Platz ging. „Wir werden immer wieder Probleme haben, aber ich habe auch positive Momente gesehen“, analysierte Puchs Daniel Buhacek trocken.