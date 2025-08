Anbau statt Abriss: „Seele von Strobl erhalten“

„Es ist neben der Kirche eines der wichtigsten Gebäude in Strobl“, ist sich Architekt Simon Neururer sicher. Er hatte den Wettbewerb für das Gemeindeamt der Wolfgangseegemeinde gewonnen und sich bewusst für den Erhalt entschieden. Auch wenn es einen Anbau gibt und im Inneren alles neu ist: Gerade vom Dorfplatz aus passt das Gebäude weiterhin perfekt in den Ort. „Die Außenmauern waren in einem perfekten Zustand“, erklärt der Architekt. Und er ist sich sicher, dass ein Neubau nicht günstiger gewesen wäre.