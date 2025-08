Austria Salzburg bleibt gegen Klagenfurt glücklos

Es knisterte in Maxglan und das schon den ganzen Tag. Die langen Schlangen vor den Eingangstoren des Stadions verrieten, dass es ein besonderere Abend für die Salzburger Austria werden soll. 3354 Tage nach dem letzten Auftritt auf Profiniveau, am 26. Mai 2016 ein 1:1 in Kapfenberg, fanden die Violetten jedoch gegen Bundesliga-Absteiger Klagenfurt nur schwer in die Partie und mussten schon früh reagieren. Fabian Windhager verletzte sich ohne Fremdeinwirkung am Knie, wurde durch Moritz Eder ersetzt und musste auf der Auswechselbank minutenlang behandelt werden. Wenig später jubelten dann die gut 50 mitgereisten Fans aus Kärnten. Ein violettes Abwehrgeschenk nahm Marc Andre Schmerböck (17.) dankend an und vollstreckte eiskalt zur Gästeführung.



Ausverkauftes Haus zum Zweitliga-Auftakt

Die Viola, angepeitscht von 1766 frenetischen Fans im restlos ausverkauften Stadion und mit nur drei Aufstiegskicker in der Startelf, brauchte bei ihrer Profifußball-Rückkehr 23 Minuten für den ersten Abschluss. Denizcan Cosgun probierte es aus der Distanz, scheiterte. Das war auch bei Neuzugang Tobias Pellegrini der Fall. Der Stürmer, letzte Saison noch für Bischofshofen in der Westliga auf Torejagd, vergab gleich zwei Topchancen aus kürzester Distanz. Spätestens jetzt war die Viola aber nicht nur im Spiel, sondern hätte auch den Ausgleich verdient gehabt.