Offiziell: Gloukh wechselt zu Ajax Amsterdam

Gloukh bringt Salzburg rund 15 Millionen Euro ein

Seine Highlights mit den Salzburgern? „Unsere vielen Spiele in der Champions League sowie, zum großartigen Abschluss, die Matches in der Klub-WM, die ich wohl nie vergessen werde. Ich bin dem Klub sehr dankbar für alles, was ich in all der Zeit in Salzburg erleben konnte, jetzt ist es Zeit für den nächsten Karriereschritt.“