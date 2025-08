„Der Regen und die Kälte stören die Gäste nicht“

In den Bergen sehnen sich vor allem Araber sogar offen nach diesem kühlen, nassen Wetter: „Wenn sie dann sogar Schnee am Kitzsteinhorn angreifen können, ist das für sie fast so, wie wenn wir auf den Seychellen mit Delfinen schwimmen würden“, erklärt Schwaninger-Moritz. Neben vielen Gästen aus Saudi-Arabien fehlen ihr heuer aber die Urlauber aus Katar und Kuwait – was aktuell wohl am Krieg in Nahost liege.