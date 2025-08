Walkner zurück am Bike: „Wird nie mehr wie früher“

„Ich komme einfach nicht aus meiner Haut heraus“, grinst Matthias Walkner, als ihn die „Krone“ erreicht. Eineinhalb Jahre nach seiner Horror-Verletzung – der Kuchler zog sich im Dezember 2023 bei der Vorbereitung auf die Rallye Dakar bei einem Sturz mehrere offene Frakturen an Schien- und Wadenbein und einen Trümmerbruch am linken Sprunggelenk zu – nahm der Motorsportler bei den Red Bull Romaniacs erstmals wieder an einem Rennen teil. „Aber außer Konkurrenz. Ich bin meinen Kollegen nachgefahren, habe sie gefilmt“, berichtet er.