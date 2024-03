Wenn Kinder extreme Situationen erleben müssen

Betroffene fühlen sich von Situation überfordert

Was passiert mit den Betroffen in so einer heiklen Situation? „Nach dem Einsatz der Polizei ist vor dem Einsatz anderer Teams“, weiß Marek Zeliska, der SOS-Kinderdorfleiter Burgenland, zu berichten. „Für viele Betroffene wird die Situation umso schwieriger, weil sie die Sorge plagt, die angespannte Lage nicht mehr bewältigen zu können. Sie fühlen sich überfordert“, ergänzt Zeliska. Derartige Umstände können im Fall einer Schulklasse oder einer Familie ganz besondere Gefährdungsmomente für Kinder und Jugendliche bedeuten. Umso wichtiger sei es, dass im Ernstfall eine lückenlose Hilfskette starten könne, betont Zeliska. Das Konzept des SOS-Krisenteams erfolgt in Absprache mit dem Roten Kreuz und dem Amt der Landesregierung. Dieses Angebot sei als Ergänzung zu der bestens organisierten Krisenintervention im Burgenland zu sehen. Als solches werde es in bestehende Abläufe integriert, sagt der Fachmann.