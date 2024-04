Trauer um Ex-AK-Präsident Alfred Schreiner

Michalitsch: „Wortgewaltige Stimme für Arbeitnehmer“

Die Nachricht seines plötzlichen Todes löste große Bestürzung aus. „Fredi wird uns als Freund, Kollege und Mitkämpfer unendlich fehlen. Mit ihm ist eine wortgewaltige Stimme für die Interessen der Arbeitnehmer verstummt“, sagte AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Gerade als AK-Präsident habe er sich in einer bewegten politischen Zeit wortgewaltig für die Beschäftigten eingesetzt. „So wie er immer für die Menschen gekämpft hat, so hat er sich nach einem Schlaganfall 2014 auch in seine Tätigkeit als AK-Präsident zurückgekämpft. Ihm gebühren unser allerhöchster Respekt und ewige Dankbarkeit“, sagt Michalitsch.