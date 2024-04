„Mittlerweile ist er schon ein Sand-Spezialist“

Gezieltes Sand-Training macht sich bezahlt

Für Trainer Philipp Ringhofer kam dieser ganz und gar nicht überraschend. „Schon letzte Woche war er im Quali der Schnellste, eher ihn dann im ersten Lauf leider ein Sturz stoppte.“ Was den ehemaligen Staatsmeister aus Günseck besonders freute: „Cool, dass Ricardo bei derart tiefen Sandbedingungen so stark performt – das ist für Österreicher alles andere als selbstverständlich.“ Aber auch ein Ergebnis der Arbeit im Winter, „wo wir gezielt auf diese Bedingungen hintrainiert haben – schon im Hinblick auf die MX85-Weltmeisterschaft in Holland.“ Scheinbar mit Erfolg: „Mittlerweile ist er schon ein echter Sandspezialist.“