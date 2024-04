„Burgenland Taxis“ fahren jetzt über Landesgrenzen

Mit der Erweiterung will man vor allem für Bewohner der Grenzgemeinden ein neues Angebot schaffen, um Einkaufsmöglichkeiten oder das medizinische Angebot über den Landesgrenzen hinaus zu nützen, sagt VBB-Geschäftsführer Wolfgang Werderits. In Fürstenfeld werden die Standorte Bahnhof, Ärztezentrum und Landeskrankenhaus (LKH) Oststeiermark angefahren. Dies ermöglicht nicht nur eine Nutzung des breiten medizinischen Angebots, sondern auch einen Zug-Anschluss an die Bahnhöfe Wiener Neustadt, Fehring, Graz und Wien.