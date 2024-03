AUA-Streik kommt auch Flughafen sehr teuer

Mit dieser Warnung hat Mann der Gewerkschaft einerseits die Rute ins Fenster gestellt, andererseits den Streit noch weiter befeuert und auf die nächste Eskalationsstufe gehoben. Der AUA-Betriebsrat will diese Drohung nun in einer weiteren Betriebsversammlung am kommenden Donnerstag besprechen. Diese soll ab 9 Uhr stattfinden und es ist noch unklar, wie lange sie dauert. Die Folge werden erneut viele Flugverspätungen, möglicherweise auch Ausfälle sein ...