Galerien, Gartenarbeit und Musik als Ausgleich

Von der Karibik über die USA nach Europa

Shaquille Rombley ist der klassische „Weltbürger“: Der 27-Jährige stammt von der Karibikinsel Sint Maarten, ging in den USA ins College, hat einen niederländischen Pass und in Deutschland sowie Österreich Basketball gespielt. Selbst beschreibt sich der Center als „easy going, aber zielstrebig“, Ausgleich zum Sport findet er am liebsten bei der Gartenarbeit. Im Sommer nimmt er sich den am Grundstück seiner Freundin in Deutschland vor, bis dahin „beackert“ er bei den Gunners vor allem den Bereich und den Körben.