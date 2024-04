Rot-goldenes Fußballmärchen geht (wohl) weiter

Vor rund drei Jahren stand Halbturn vor dem Abstieg in die 2. Klasse Nord. Am letzten Spieltag rettete man sich. Ein wenig später übernahm Trainer Peter Herglotz das Ruder beim Klub – der zu diesem Zeitpunkt wieder abstiegsgefährdet war. In der Rückrunde startete man einen Lauf, ehe sogar noch der Aufstieg fixiert werden konnte. Eine Spielzeit drauf gelang das auch in der 2. Liga Nord, der Durchmarsch als „Underdog“. Der für viele vor der Saison als Absteiger der Burgenlandliga galt.