Whistleblower-Mail! „Jemand will uns schaden“

„Wir sind geschockt, überrascht, aber auch richtig sauer“, sagt der Sportliche Leiter Peter Bauer. Und der Grund über die emotionale Achterbahnfahrt ist dermaßen absurd, dass es fast schon einer Satire gleichkommt. „Es gab offensichtlich ein Rund-Mail, das an viele Adressaten abgeschickt wurde. Unter anderem auch an die burgenländischen Medien“, so Bauer. Die „Krone“ bekam die Mail nicht, wurde aber vom Ostliga-Klub ob des Inhalts aufgeklärt.