Geschenke und Umarmungen im SOS-Kinderdorf Hanoi

Geschichte des SOS-Kinderdorfes

Der Zweite Weltkrieg hinterließ in Österreich seine Spuren. Zahlreiche Kinder verloren ihre Eltern oder erhielten keine ausreichende elterliche Fürsorge. Hermann Gmeiner, ein Bauernsohn aus Vorarlberg und selbst früh Halbwaise, nahm sich ein Herz und gründete zusammen mit seinem Team im Jahr 1949 den Verein „Societas Socialis“ in Innsbruck – später bekannt als SOS-Kinderdorf. Noch im selben Jahr begannen die Bauarbeiten für das erste SOS-Kinderdorf in Imst in Tirol.