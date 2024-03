Wie Schüler aus Hanoi mit Tiroler Hymne begeistern

Junge Menschen aus Vietnam sollen in Niederösterreich zu Pflegeassistenten ausgebildet werden. Davor müssen sie jedoch drei Semester an der Universität Hanoi beinahe täglich Deutsch lernen. Was die Schüler dazu bewegt, die 8-Millionen-Einwohnerstadt zu verlassen und in Niederösterreich beruflich Fuß zu fassen, erzählen Sie der „Krone“ – und das natürlich auf Deutsch.