„David Garrett muss sich vor mir nicht fürchten“

Das Wunderkind weiß ganz genau, was es will

„Als begann, als ich fünf Jahre alt war. Mein Papa fiedelte mir damals den Elfentanz vor. Auch ich durfte einen Ton streichen. Das hat mich so begeistert, dass er mich sofort in den Unterricht seines früheren Violinlehrers Georg Rauchbauer schickte. Nach drei Monaten hatte ich meinen ersten Auftritt vor Publikum. Das war super! Seither liebe ich das Rampenlicht. Da laufe ich zur Hochform auf“, erzählt der junge Klassik-Liebhaber, der auch in Mathematik und Englisch Top-Leistungen erbringt.