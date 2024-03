Fernstein-Chef zeichnet bedrohliches Maut-Szenario

„AUSSER-FERN wird wieder in die Ferne rücken“

Es seien bisher sehr wesentliche Punkte nicht in Erwägung gezogen worden. Es würden Familien auseinandergerissen. „Das Außerfern ist der einzige Bezirk in Österreich, der mit Mautkosten so intensiv belastet wird“, schreibt Köhle, damit werde das AUSSER-FERN wieder in die Ferne rücken. Die wirtschaftlichen Folgen könne man in ein paar Sätzen gar nicht erläutern. Es würden kaum Lehrverträge, Dienstverträge eher kurz abgeschlossen.