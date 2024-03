Fernpass-Maut sorgte für hitzige Diskussionen

Für LA Gebi Mair von den Grünen ist das Projekt „eine der größten Fehlentscheidungen“. Und FP-LA Evelyn Achhorner ließ aufhorchen: „Beim Besitzer des Naturjuwels Fernstein in Nassereith stand plötzlich ein Vermessungsteam vor der Tür. Auf seinem Grundstück sei die Mautstelle geplant, Pflöcke wurden eingeschlagen – ohne ihn vorab zu informieren!“ Er kündigte übrigens an, bei Einführung der Maut das Gebiet für die Öffentlichkeit zu sperren – das wird wohl so eintreten.