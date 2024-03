IS-Provinz Khorasan: Fanatischer als die Taliban

Terror in Moskau: Mehr als 130 Konzertbesucher wurden am Freitag von mit Sturmgewehren bewaffneten Islamisten erschossen. Noch am selben Abend reklamierte die Terrororganisation IS das Massaker für sich. Terrorexperten halten dieses Bekenntnis für plausibel. Die USA benannten den IS-Ableger „Islamic State – Khorasan Province“ (ISKP) als wahrscheinlichen Urheber und warnten Putins Sicherheitsbehörden am 7. März vor Anschlagsplänen. Aber wer verbirgt sich hinter der Gruppe? Wo liegen ihre Ursprünge, was will sie und welche Methoden wendet sie an? Krone+ erklärt die Hintergründe.