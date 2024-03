Kriminelle Taxler-Familie vor Gericht

Gläubiger um 200.000 Euro betrogen

Staatsanwältin Julia Berchtold sprach von einem der schwerwiegendsten Fälle von Wirtschaftskriminalität in Vorarlberg in den vergangenen Jahren. Die angeklagten türkischstämmigen Brüder aus dem Bezirk Bludenz hätten das Taxiunternehmen nur deshalb gegründet, um für private Zwecke rund 200.000 Euro Geld herauszunehmen und die GmbH letztlich in die Insolvenz zu schicken. So seien Gläubiger um circa 200.000 Euro betrogen und ihre Interessen zudem durch fehlende Jahresabschlüsse und mangelhafte Buchhaltung beeinträchtigt worden.