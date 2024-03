Schweres Geschütz gegen Ministerin Gewessler

In Gewesslers Heimatbundesland stößt man sich auch an der „fortgesetzten Gesprächsverweigerung“. So heißt es von Drexler und Lang: „Während die Ministerin in öffentlichen Auftritten und Interviews die Haltung erkennen lässt, dass sie Straßen grundsätzlich ablehnt, gilt das offenbar auch für offene Gespräche und Verhandlungen.“ Gewessler könne „nicht ewig Gespräche über enorm wichtige Projekte für die Steiermark verweigern“. Sie werde sich auch mit Themen auseinandersetzen müssen, „die für sie und die grüne Partei unangenehm sind.“