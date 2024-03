Ministerin Gewessler: „Wir betonieren hier nicht“

Landeshauptmann Christopher Drexler hat Sie in seiner „Steiermark-Rede“ diese Woche heftig kritisiert und betont, dass etwa bei der Forderung nach einer dritten Spur auf der A 9 „wir Steirer stur und hartnäckig sein können“.

Die Formel der Wissenschaft ist einfach: mehr Straßen, mehr Stau. Mehr Bahn, mehr klimafreundliche Öffis. Und der Koralmtunnel ist auch ein guter Beweis dafür, dass man bei mutiger Verkehrspolitik in Jahrzehnten und nicht in Monaten denken muss.